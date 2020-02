Kreis Esslingen Kunden wie Bäckern will es einfach nicht einleuchten: Auch ein Beleg über eine Brötchen-Rechnung von 80 Cent muss seit Jahresbeginn auf Willen des Gesetzgebers immer ausgegeben werden. Ob der Kunde das nun will, oder nicht. Seither ringeln sich in vielen Bäckereifilialen, auch im Kreis Esslingen, die Bons in Schlangen von der Kasse bis auf den Boden, sie bleiben auf der Theke liegen oder sammeln sich in Mülleimern dahinter. Denn: Das Gros der Kundschaft will keinen Papierbeleg. Brötchen-Käufer und -Verkäufer ärgern sich, wie eine EZ-Umfrage vor gut einem Monat zeigte.

Nicht so in der Schultheiß-Filiale im Gewerbegebiet