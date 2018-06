Anzeige

Kreis Esslingen (olt)Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Gewittern im Kreis Esslingen. Lokal könnten die Gewitter sogar unwetterartig ausfallen, heißt es in dem Bericht. Ab den Mittagsstunden kommt es demnach zum Teil zu Starkregen zwischen 25 und 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Dazu besteht die Gefahr von größerem Hagel um drei Zentimeter sowie Hagelansammlungen und Sturmböen bis 75 Kilometer pro Stunde. Vereinzelt sind auch extreme Regenmengen über 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden nicht ausgeschlossen. Durch die langsame Zuggeschwindigkeit der Gewitter könne besonders der erwartete starke Regen zu Problemen führen. Erst in der Nacht nimmt die Unwetteraktivität langsam wieder ab.