Im Zuge der S-Bahn-Verlängerung nach Kirchheim wird derzeit beim Bahnhof in Wendlingen kräftig gebaut. Im ehemaligen Bahnhofspark entsteht eine barrierefreie Unterführung zu den Gleisen. Dort sollen in Zukunft auch die Busse aus Köngen, Oberboihingen und Unter­ensingen sowie der Schulbus vom Schulzentrum am Berg halten. Fünf Haltestellen sind vorgesehen. Entscheiden musste der Gemeinderat noch, wie die Fahrbahn und die Gehwege gestaltet werden. Der Planer Rainer Gänßle legte zwei Varianten auf den Tisch: Entweder werde der Busbahnhof einheitlich mit dunklen Pflastersteinen ausgelegt oder die Gehwege und der