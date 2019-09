NeuhausenThyssenkrupp denkt laut einer Pressemitteilung des Unternehmens auch über einen Verkauf oder Teilverkauf seiner Aufzugssparte nach. Davon betroffen wäre auch der Standort in der Bernhäuser Straße in Neuhausen, in dem laut Homepage 1000 Beschäftigte und 50 Auszubildende arbeiten.

Die Pressestelle von Thyssenkrupp in Essen verweist mit Blick auf die Zukunft seiner „Elevator-Sparte“ auf Anfrage der Eßlinger Zeitung auf eine Pressemitteilung und auf ein offizielles Statement des Unternehmens: „Wir haben klar gesagt, dass wir – neben der Vorbereitung des Börsengangs – die vorliegenden Interessensbekundungen potenzieller Interessenten prüfen“, heißt es im offiziellen Jargon des Unternehmens. Dieser Prüfungsprozess werde gewissenhaft durchgeführt: „Deshalb haben wir einen strukturierten Prozess für die Bewertung von Angeboten von strategischen Investoren und Finanzinvestoren eingeleitet, mit dem wir sicherstellen, dass unsere Entscheidung (für den Börsengang, Anmerkung der Redaktion) für Thyssenkrupp und seine Stakeholder nachhaltig und die beste ist.“ Die Maßnahme soll also für das Unternehmen, seine Mitarbeiter, seine Kunden und andere Personen, die aufgrund ihrer Interessenlage hierbei von Belang sind, passen. Die Möglichkeit eines Verkaufs der Aufzugssparte ist nach Angaben des Unternehmens in Zusammenhang mit einer im Mai beschlossenen strategischen Neuausrichtung von Thyssenkrupp und eben mit dem geplanten Börsengang des Elevatorgeschäfts zu sehen. Die Vorbereitungen für den Börsengang würden nach Plan laufen, heißt es im Pressetext: „Je nach Kapitalmarktumfeld strebt der Konzern den Börsengang im Laufe des Geschäftsjahres 2019/2020 an.“ Im Pressetext wird Vorstandschef Guido Kerkhoff zitiert, der erneut bekräftigt: „Wir bereiten den Börsengang für Elevator vor, prüfen aber auch die vorliegenden Interessensbekundungen potenzieller Interessenten.“ Das gelte aber auch für andere Geschäfte. Zur Zukunft der Mitarbeitenden in der Aufzugssparte und damit auch am Standort Neuhausen im Falle eines Verkaufs äußert sich das Unternehmen weder im Pressetext noch auf direkte Anfrage.

Betroffen von der Maßnahme und einem mögliche Verkauf wäre auch die Thyssenkrupp Aufzugswerke GmbH in der Bernhäuser Straße 45 in Neuhausen. Eines von mehreren Werken an Thyssenkrupp-Standorten der Aufzugsbranche, wie eine Unternehmenssprecherin bestätigt. Zu Thyssenkrupp Elevator macht das Unternehmen einige Angaben: Als eines „der führenden Aufzugsunternehmen der Welt“ umfasse es die weltweiten Konzernaktivitäten im Geschäftsfeld Personenbeförderungsanlagen. Der Umsatz wird mit 7,6 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2017/2018 angegeben, Kunden gebe es in 150 Ländern, Markteintritt war vor 40 Jahren, und beschäftigt werden mehr als 50 000 qualifizierte Mitarbeiter: „Das Portfolio umfasst Personen- und Lastenaufzüge, Fahrtreppen und Fahrsteige, Fluggastbrücken, Treppen- und Plattformlifte sowie maßgeschneiderte Servicelösungen für das gesamte Produktangebot.“ Über 1000 Standorte rund um den Globus bildeten ein dichtes Vertriebs- und Servicenetz.

In einer Meldung von dpa wird auf das „Handelsblatt“ verwiesen, das über den möglichen Verkauf der „profitablen Aufzugssparte“ von Thyssenkrupp berichtet hatte. Danach habe das Management dese Unternehmens um Vorstandschef Guido Kerkhoff in den vergangenen Tagen Briefe an potenzielle Interessenten geschrieben, in denen diese zur Abgabe eines Angebots aufgefordert worden seien. Ein konkretes Angebot liege aber wohl noch nicht auf dem Tisch. Interesse an einem Kauf der Aufzugssparte hätten eine Reihe von Investoren signalisiert, zitiert dpa Vorstandschef Guido Kerkhoff: „Auch der finnische Aufzugbauer Krone soll Medienberichten zufolge seine Fühler ausgestreckt haben“.

Laut dpa braucht Thyssenkrupp Geld für den nach der abgesagten Stahlfusion mit Tata Steel geplanten Konzernumbau: „Die nötigen Mittel sollen aus dem Börsengang oder dem Verkauf der Aufzugssparte kommen. Sie gilt als Ertragsperle und wird deutlich höher bewertet als der Gesamtkonzern.“