Anzeige

Altbach (gg) -Ein dritter Anwärter hat gestern seine Bewerbung fürs Bürgermeisteramt in Altbach abgegeben: Andre Trippe. Der 27-Jährige ist in Brasilien geboren, in Denkendorf aufgewachsen und wirbt mit dem Slogan „Neuer Schwung für Altbach“. Durch seinen Freundeskreis habe er Altbach kennen und lieben gelernt, teilt Trippe mit.

Der bislang einzige parteilose Kandidat ist selbstständiger Veranstaltungsmanager, der bei verschiedenen Events unter anderem in Süd- und Mittelamerika tätig war. Auch Trippe verweist auf die angespannte Haushaltslage Altbachs, hohe Gewerbesteuerrückzahlungen und der Rathausneubau belasteten den