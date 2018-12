Dritte Unternehmergeneration setzt auf Kontinuität

OSTFILDERN: Hartmut Hänchen zieht sich aus der Spitze des Ruiter Hydraulik-Zylinder-Herstellers zurück

An der Spitze der Herbert Hänchen GmbH & Co. KG, dem renommierten Hersteller von Hydraulik-Zylindern aus Ruit, steht 2014 ein Wechsel an: Der Geschäftsführende Gesellschafter Hartmut Hänchen legt die Führung ganz in die Hände der dritten Unternehmergeneration und widmet sich mit 70 Jahren neuen Aufgaben im Firmenbeirat. Während sich die Branche in einer schwierigen Situation befindet, hat man bei Hänchen begonnen, die Abläufe zu optimieren. 2014 wird ein Umsatzplus von sieben Prozent angestrebt.