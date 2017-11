Anzeige

(red) - Es war ein buchstäblich stürmischer Start in die dritte Amtszeit für Altenriets Bürgermeister Bernd Müller gewesen: Bei Blitz und Donner, Regen und Wind waren die Wähler am Sonntag zu den Urnen gerufen worden. Mit 92,67 Prozent errang der Amtsinhaber dabei eine breite Zustimmung. Die Wahlbeteiligung lag nur bei rund 30 Prozent. Das dürfte auch der Tatsache geschuldet sein, dass es keinen Gegenkandidaten gab. Müller selbst geht voller Tatendrang in seine dritte Amtszeit. „Ich habe noch einiges vor“, versprach er.

