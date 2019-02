NürtingenPfarrer ist der schönste, aber auch der schwerste Beruf. Davon ist Michael Waldmann, Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Nürtingen, überzeugt. Diese Überzeugung gab er Nicole Weber, Paul-Bernhard Elwert und Jonathan Schneider mit auf den Weg in den Pfarrberuf. In der Nürtinger Stadtkirche St. Laurentius wurden sie nach Abschluss ihres Vikariats in einem Ordinationsgottesdienst in den Pfarrdienst berufen. Mit der Ordination erhielten sie ihre besondere Beauftragung, sagte Waldmann. Dazu gehöre das Wort Gottes zu verkündigen, die Sakramente zu verwalten, Seelsorge zu leisten und Menschen im christlichen Glauben zu unterrichten. „Pfarrer ist