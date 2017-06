Übernachten auf Feldbetten in großen Zelten, basteln, spielen, Sport, singen und tanzen, ein Ausflug oder ein Geländespiel, am Samstagabend eine große Party und am Sonntag ein fröhlicher Familiengottesdienst. Das alles steht immer auf dem Programm. Jedes Jahr sucht das Leitungsteam ein witziges Motto, in diesem Jahr stand das Camp selbst im Mittelpunkt. Einen Rückblick auf vergangene Kindercamps gaben die Mitarbeiter in kurzen Theaterstücken Berühmte Piraten, Detektive, Zeitreisende, Europa und Könige gaben sich die Ehre und eine Bauersfrau von der Alb schaute vorbei. Alle brachten Geschenke mit. Rund 30 junge