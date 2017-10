Anzeige

Nach 16-jähriger Amtszeit wird sich Wolfgang Benignus aus Altersgründen aus dem Rathaus verabschieden. Damit steht das an, was in vielen anderen Gemeinden des Landkreises schon vollzogen wurde: ein Generationswechsel. Zwischen drei Kandidaten haben die Altbacher die Wahl. Als Erster hatte Martin Funk seine Bewerbungsunterlagen abgegeben. Der 34-Jährige ist derzeit Bürgermeister in Ohmden, der mit 1700 Einwohnern zweitkleinsten Gemeinde im Landkreis. Altbach sieht Funk als Karrieresprung. Der gebürtige Plochinger möchte näher an der Landeshauptstadt leben und in Altbach mit seiner Partnerin eine Familie gründen. Mit ihrer Erfahrung in der Verwaltungsarbeit will auch Martina Fehrlen punkten. Sie setzt auf Dialog und Bürgerbeteiligung. Die studierte Verwaltungs- und Politikwissenschaftlerin ist derzeit als Geschäftsführerin am Institut für Weiterbildung der Hochschule Esslingen tätig. Zusammen ihrem Mann und ihrer Tochter wohnt die 39-Jährige in Esslingen-Sulzgries.

Dritter Kandidat ist Andre Trippe. Der gebürtige Brasilianer ist 27 Jahre alt und lebt seit seinem neunten Lebensjahr in Denkendorf. Von seiner Tätigkeit als selbstständiger Veranstaltungsmanager glaubt Trippe als Rathauschef profitieren zu können. Ein wichtiges Ziel ist für ihn die Anwerbung neuer Betriebe und damit Steuerzahler für Altbach.

Beginn der Diskussionsrunde in der gut 400 Plätze fassenden Gemeindehalle ist um 19 Uhr. Der Saal ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Moderiert wird das Forum von EZ-Kreischef Harald Flößer und EZ-Redakteurin Greta Gramberg.