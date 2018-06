DettingenEin Doppeldecker in einer Busgarage kann schon mal vorkommen. Der in der Bushalle Keppler in Dettingen ist jedoch etwas Besonderes: ein kunstflugtauglicher Doppeldecker mit Sternmotor des Typs Pitts M 12. Noch kann man nur erahnen, was aus dem Stahlgehäuse einmal werden will. Es thront auf Holzböcken, die liebevoll mit Fußbodenteppich ummantelt sind, um das Material zu schonen – eingerahmt von Konstruktionszeichnungen.

Steffen Keppler, Clemens Nitschke und Steffen Jenter haben sich viel vorgenommen. Sie bauen den Flieger aus Einzelteilen selbst zusammen. „Steffen und ich sind Modellflieger. Irgendwann konnten wir uns vorstellen, ein