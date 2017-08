(hf) - Weil er viel zu tief ins Glas geschaut hatte, hat ein 53-jähriger Filderstädter am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Oberlinstraße einen folgenschweren Unfall verursacht.Er kam mit seinem Ford zu weit nach rechts und streifte zunächst einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor stehenden Toyota geschoben. Nur wenige Meter weiter kam er wieder nach rechts und krachte dann seitlich gegen einen geparkten VW Golf. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr er einfach nach Hause. Dort trafen ihn die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten an. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen