NotzingenIn Notzingen gab es doppelten Grund zu Feiern: Im Sitzungssaal des Rathauses wurden Bürgermeister Sven Haumacher in seine zweite Amtszeit eingesetzt und der langjährige Gemeinderat und vielseitig ehrenamtlich engagierte Herbert Hiller zum Ehrenbürger ernannt.

Am 7. Juli wurde Sven Haumacher bei der Bürgermeisterwahl für weitere acht Jahre gewählt. Die zweite Amtszeit startete am 1. Oktober, auch wenn er sich noch in Elternzeit befindet. Sein erster Stellvertreter Hans Prell (UKW) ging in seiner Ansprache auf die dienstlichen und sportlichen Parallelen ein. Bei der Vorbereitung sei er auf eine interessante Zahlenreihe gestoßen: 84,93;