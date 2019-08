KöngenDen Abenteuerspielplatz samt Abschlussfest für 350 Kinder an der Burgschule in Köngen gibt es seit 30 Jahren, das 3k-Festival als großes Finale für alle Helfer und Hunderte Gäste seit 18 Jahren. 3k steht für Konzerte, Kabarett, Kontraste und das zu einem Preis, der niemanden ausschließt. Organisiert, getragen und verantwortet wird alles vom Jugendhaus Trafo und sehr vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern rund um den Leiter Matthias Dold. Auch in diesem Jahr hatten die Macher im Finale die perfekten Joker in der Hinterhand. Witzig, wortreich und wortgewandt untersuchte René Sydow „Die Bürde des weisen Mannes“. Energiegeladen, laut und knackig