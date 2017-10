Anzeige

Esslingen/Karlsruhe - Smartphones für alle: Jeder im Verkauf tätige Mitarbeiter des Drogeriemarktes dm wird bis Ende des Jahres ein eigenes Gerät bekommen. Heike Dannenmann, die für die Filialen im Gebiet zwischen Esslingen, Filder und Waldenbuch verantwortlich ist, begrüßt die Neuerung. „Nicht jeder Mitarbeiter findet sich sofort damit zurecht, aber die Älteren können von den Jüngeren lernen“, so Dannenmann. Aber wozu braucht es Smartphones in einer Drogeriefiliale? Die Investition in 25 000 Geräte ist Teil der Digitalisierungsstrategie des Drogeriemarkt-Riesen mit