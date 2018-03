(hir) - Die gemeinnützige DKMS Nabelschnurblutbank hat die Filderklinik in Filderstadt für ihr Engagement in Sachen Nabelschnurblutspenden ausgezeichnet: Bereits seit 15 Jahren kooperiert die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe mit der DKMS Nabelschnurblutbank und klärt werdende Eltern über die Möglichkeit einer Nabelschnurblutspende auf. Zwei der in Filderstadt entnommenen Nabelschnurblutpräparate retteten inzwischen Menschenleben. Im Namen der Patienten und ihrer Familien bedankte sich Maria Hardtmann von der DKMS Nabelschnurblutbank deshalb nun bei Chefarzt Hauke Schütt, der Schulungsbeauftragten Anke Bonnet und dem Team mit einer