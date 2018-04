KirchheimDer Wolf sorgt für emotionale Debatten. Das stellte einmal mehr der Landesjägertag unter Beweis, der kürzlich in Kirchheim tagte. Der Landesjagdverband Baden-Württemberg und die Jägervereinigung Kirchheim hatten zu der Veranstaltung eingeladen. Über 400 Waidleute waren in die Stadthalle gekommen, um mit den jagdpolitischen Vertretern der fünf Landtagsparteien nicht nur über die Afrikanische Schweinepest, sondern vor allem auch über die Herausforderungen in Sachen Wolf zu diskutieren.

„Die Tierart gehört ebenso wie der Biber ins Jagdrecht“, forderte Udo Stein (AFD). „Wir leben in Baden-Württemberg nicht in einer Natur-, sondern in einer