AichwaldWie lange der Neuwieshof im Aichwalder Ortsteil Krummhardt schon der Familie gehört, kann Traugott Fetzer nicht sicher sagen: „Ich weiß von meinem Großvater, und er hat von seinem Großvater erzählt.“ Der Neuwieshof ist also seit Generationen ein echter Familienbetrieb, und auch heute packen noch alle mit an. An diesem Dienstag ist der Arbeitsalltag allerdings unterbrochen. Aus Stuttgart hat sich Besuch angekündigt. Im Rahmen der Initiative „Von Daheim“ haben Agrarminister Peter Hauk (CDU) und der Esslinger CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle, der in seiner Fraktion für Digitalisierung zuständig ist, die Idee von einer App für Hofläden