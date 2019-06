Esslingen Wenn man erst einmal die Heizung aus der Ferne per Smartphone bedienen oder per Sprachsteuerung das Licht zu Hause ein- und ausschalten kann, müsste jedem spätestens dann klar sein: Der digitale Wandel betrifft nicht nur den eigenen Alltag, sondern auch das Handwerk. Klar, denn ein Handwerker muss die technologischen Neuheiten zunächst einbauen und programmieren. Doch was ist mit Digitalisierung überhaupt gemeint und wie passt das genau mit den traditionellen Handwerksberufen zusammen? Das neue „Multilabor – Handwerk 4.0“ an der Friedrich-Ebert-Schule zeigt jedenfalls, dass der Wandel nicht mehr aufzuhalten ist: Schon in der Ausbildung werden die Handwerker von morgen auf die Digitalisierung vorbereitet. Das aufwendig gemachte Labor soll landesweit das erste Modellprojekt dieser Art sein.

Neue Wege in der Ausbildung

Das Multilabor simuliert einen Gebäudekomplex, den man unter verschiedenen Voraussetzungen programmieren kann. Auszubildende lernen dort, wie man Heizung und Lüftung vernetzt, um sie per App zu steuern. Und sie erfahren, wie man ein Smarthome einrichtet, das im Sinne des Nutzers mitdenkt. „Die Anregung, dieses Labor zu bauen, kam vom Sanitär-, Heizungs- und Klempnerbereich“, erklärt Schulleiter Erhard Hofmeister. Besonders der Heizungsbau ist nach seinen Erfahrungen immer wieder mit Anlagen konfrontiert, die man programmieren und in Systeme integrieren muss, beispielsweise bei Smarthome-Anwendungen. Die bisherigen Reaktionen auf das Labor seien gut, es herrsche eine immense Nachfrage und großer Bedarf. „Die Betriebe sind daran interessiert, dass junge Leute im Handwerk ausgebildet und auf den Wandel vorbereitet werden. Sie wollen aber auch, dass ihre angestammten Mitarbeiter in diesem Feld ausgebildet werden“, erzählt Hofmeister. Im September soll es deshalb ein Fortbildungsprogramm im Multilabor der Friedrich-Ebert-Schule geben. Dies geschehe in Absprache mit den Handwerkskammern und Innungen. Der digitale Wandel soll manches erleichtern, doch Schulleiter Hofmeister weiß auch: „Das Handwerk tut sich zum Teil schwer mit der Digitalisierung. Das Niveau steigt und die Ansprüche an die Ausbildung und Betriebe ebenfalls.“ Es sei oft das Stammpersonal, das sich damit schwerer tue als die jungen Mitarbeiter, die als „Digital Natives“ mit den neuen Technologien schon aufgewachsen sind.

Jens Schmitt, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen, kennt weitere Herausforderungen der Digitalisierung im Handwerk: „Vielen Betrieben fehlt es an der Zeit, sich ausgiebig mit diesem Thema zu beschäftigen – das Tagesgeschäft geht vor.“ Um eine Webseite zu betreiben oder Abläufe online abwickeln zu können, fehle es häufig an der nötigen Infrastruktur wie schnellen Breitband-Internetverbindungen. Oder es sei nicht genug Geld da. Doch viel wichtiger: „Damit die Digitalisierung im Handwerk gelingen kann, muss der Chef seine Mitarbeiter mitnehmen.“

Handwerk attraktiver gestalten

„Digitalisierung bedeutet Veränderung, und man muss bereit sein, sie mitzumachen“, erklärt Jens Schmitt. Doch sie biete auch Chancen. Das Handwerk hat mit Fachkräfte- und Nachwuchsmangel zu kämpfen – die Digitalisierung könnte viele Berufe attraktiver machen. „Der Nachwuchsmangel ist ein grundsätzliches Problem im Handwerk. Die Karrierechancen sind nicht bekannt genug, zu wenige Leute befassen sich mit dem Handwerk“, sagt Schmitt. Wenn die Digitalisierung in die Ausbildung integriert wird, könne der Beruf attraktiver wahrgenommen werden: „Betriebe und Schulen müssen aber die Voraussetzungen dafür haben.“ Wie das genau aussieht, sei in jedem Handwerksberuf unterschiedlich. Jeder Beruf müsse definieren, was Digitalisierung für ihn selbst bedeutet. Die einen seien da bereits weiter, andere weniger.

„Alle Handwerksbetriebe sind von der Digitalisierung betroffen. Die Frage ist nur in welchem Umfang.“ Die Digitalisierung fange schon bei den Stellenanzeigen an. Mit Kurzvideos werden Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt. Drohnen können eingesetzt werden, um Schäden an Gebäuden festzustellen. Mit dem Tablet können Maler die Farbmenge eines Raumes berechnen. Die Digitalisierung sei sehr vielfältig und sorge für effizientere und kostengünstige Abläufe, so Schmitt, der zu bedenken gibt: „Das Rüstzeug im Handwerk ist immer noch das gleiche. Das gilt es zu verinnerlichen. Durch die Digitalisierung steigt der Anteil der Wissensarbeit, die Prozesse ändern sich.“

Damit die Betriebe die Fülle an Veränderungen bewältigen können, brauchen sie ausreichend Unterstützung. Mit dem Projekt „Digitallotsen“ hilft der Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) den Betrieben bei der digitalen Umstellung. Die Lotsen wollen die Firmen für den Wandel sensibilisieren und organisieren dazu Veranstaltungen (siehe Kasten). Nina Steinhäuser ist eine der insgesamt vier Lotsen im Land und die einzige für das Handwerk: „Wir wollen Orientierungshilfe bieten und die Betriebe abholen, da oft wenig Wissen über die Digitalisierung vorhanden ist.“ Die Rückmeldungen der Firmen seien sehr gut. Einige würden an weiteren Projekten sowie an mehreren Veranstaltungen des BWHT teilnehmen.

Digitallotsen

Mit Digitallotsen unterstützt der Baden-Württembergische Handwerkstag (BWHT) die Handwerksbetriebe des Landes im Digitalisierungs- und Vernetzungsprozess. Um die Firmen für den digitalen Wandel zu sensibilisieren, organisieren die Lotsen Infoveranstaltungen, begleiten sie und werten sie aus.

Themen sind zum Beispiel Datenschutz, Webseiten betreiben und der Social-Media-Auftritt. Die Veranstaltungen finden in Kooperation mit den Handwerksorganisationen im Land statt.

Start des Projekts war im September 2016. Es endet im Juni 2019 und wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg gefördert. Digitallotsen kümmern sich um das Handwerk, Hotel und Gastronomie, den Handel und das Virtual Dimension Center, hinter dem sich ein Kompetenz- und Innovationszentrum verbirgt..