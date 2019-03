OstfildernPfarrer ist ein genialer Beruf, er ist abwechslungsreich, bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten und man kann selbstbestimmt arbeiten“, sagt Thomas Ebinger. Der 47-Jährige ist seit Anfang Februar Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Kemnat. Zuvor war der gebürtige Esslinger, der aus einer christlich geprägten Familie stammt, Pfarrer in Remseck-Hochdorf und hatte danach sechs Jahre lang eine Sonderpfarrstelle als Dozent für Konfirmandenarbeit am Pädagogisch-Theologischen Zentrum (PTZ) der Evangelischen Landeskirche in Stuttgart. Wie er tickt, kann man in seinem Internet-Blog nachlesen.

Alte Sprachen und Theologie hätten ihn schon