Wolfschlugen Ohne Friedhild Miller ist am Freitag die Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl in Wolfschlugen über die Bühne der Turn- und Festhalle gegangen. Die streitbare Dauerkandidatin „Fridi“, die sich parallel in vielen Kommunen um das Bürgermeisteramt bewirbt, stellte sich an diesem Abend in Ohmden vor. Dort wird ein Nachfolger für Altbachs neuen Rathauschef Martin Funk gewählt – der Wahltermin ist wie in Wolfschlugen am 4. März. Als Solo für den Amtsinhaber Matthias Ruckh war die Veranstaltung dann in knappen 50 Minuten vorüber. 20 Minuten Redezeit für die Kandidaten, 20 Minuten Fragerunde, im Foyer gab es keine Getränke. „Wir haben uns