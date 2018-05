OstfildernVor 50 Jahren, am 12. Mai 1968, wurde in der Parksiedlung die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche eingeweiht. Aus diesem Anlass lädt die Kirchengemeinde ab 10. Juni zu einer Predigtreihe ein, Mitte Juli gibt es ein Jubiläumswochenende.

Begonnen hatte das evangelische Gemeindeleben in der Parksiedlung ab 1956 in einer Baracke. Nach einigen Jahren wurden der Kindergarten und das Gemeindehaus errichtet. Der Bau der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche folgte erst am Schluss, von September 1966 bis Mai 1968. Mit der Erweiterung zum großen Saal bietet sie insgesamt 450 Plätze, ihr Bau hat damals 900 000 Mark gekostet.

Im Gedenken an Bonhoeffer

Vieles an