Kreis EsslingenHaben junge Leute früher Maschinenbau, Betriebswirtschaft oder Geschichte auf Lehramt studiert, also Studiengänge, unter denen sich fast jeder etwas vorstellen konnte, ist heute (fast) alles anders. Die Hochschule Pforzheim hat nun Accessoire Design im Programm. In Freiburg wird Culinary Arts and Food Management gelehrt, Neudeutsch für Betriebswirtschaft in der Gastronomie, in Geislingen nachhaltiges Produktmanagement.

Seit der Umsetzung der Bologna-Reformen, also der Umstellung von Magister- und Diplom-Abschlüssen auf Bachelor und Master in den 2000er Jahren, sind die Hochschulen bei der Schaffung neuer Studiengänge