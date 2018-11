PlochingenEinen solchen Andrang erlebt die Galerie der Stadt Plochingen nicht alle Tage: Rund 100 Menschen drängten sich am Donnerstagabend in ihren Räumen, angelockt von Plochinger An- und Aussichten. Die Stadt stellte ihren neuen Bildband und die Preisträger des damit verknüpften Fotowettbewerbs „Alles Plochingen“ vor.

Wahrscheinlich war jeder der Anwesenden überzeugt davon, Plochingen gut zu kennen. Umso größer waren die Aha-Erlebnisse angesichts der 54 Fotografien – darunter zehn prämierte – die die Jury für die Ausstellung ausgewählt hat. Sie alle zeichnen sich durch den besonderen Blick auf ihr Motiv und die kreative Umsetzung aus. Auch