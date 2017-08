Von Elisabeth Maier





Wassertropfen auf Grashalmen ziehen die Blicke der Betrachter an. Doch beim genaueren Hinsehen ist man verblüfft. In der klaren Flüssigkeit spiegelt sich die Silhouette der Metropole Paris. Neue Perspektiven wie diese eröffnet die Makrofotografie des Filderstädter Künstlers Volker W. Hamann. „Fotografiert habe ich immer gern“, sagt der gelernte Steinmetz und Bildhauer. Er mag es, künstlerische Grenzen zu überschreiten. Seine fotografischen Experimente unterstreichen seine unbändige Lust, Neuland zu betreten. Und da liebt er es, in seiner Werkstatt in Plattenhardt neue Verfahren auszuprobieren.

„Ausschnitte eines Moments“

„Es sind Ausschnitte eines Moments“, sagt der Künstler über die besonderen Fotografien, die sich schon im nächsten Augenblick in Staub aufzulösen vermögen. Den Hintergrund hat er mit bunten Farben verfremdet. Das ergibt einen spannenden Kontrast zum natürlichen, satten Grün des Grashalms, an dem die Tropfen kleben.

Im Erdgeschoss seines Wohnhauses hat der Künstler ein Atelier eingerichtet. Neben Malerei und den Holzskulpturen hängen viele Fotos an den Wänden. Die sonnengegerbte Haut einer alten Frau zeugt von Hamanns Reiselust. Er liebt es, sich auf andere Menschen und Länder einzulassen. Bali, Malaysia, Polen und etliche andere Länder hat er besucht, Landschaften erwandert und die Menschen kennengelernt. Er will mit seiner Kunst Lust darauf machen, fremde Kulturen zu entdecken. Der Wechsel von Perspektiven ist nicht nur in der Fotografie sein wichtigstes Prinzip. Auch seine Skulpturen sind in Bewegung. Aus harten Holzstämmen fertigt er Wellen, die stete Bewegung spiegeln.

Diese Dynamik prägt auch die Persönlichkeit des 55-jährigen Schwaben. Nach seiner Ausbildung als Steinmetz, die er mit Auszeichnung absolvierte, fand er über Atelierstipendien und Förderung zur Kunst. Unter anderem war er Stipendiat des Landkreises Esslingen, arbeitete im Dettinger Park in Plochingen. Obwohl der Vater zweier inzwischen erwachsener Kinder ganz tief in seinem familiären Umfeld auf den Fildern verwurzelt ist, zog es ihn immer wieder in die Welt hinaus. Nicht nur in seinen Fotografien ist dieser Weitblick zu spüren. Auch in der Malerei reflektiert er das Rauschen des Meeres, die sanfte und ruhige Bewegung der Wellen. Da spielt er mit Materialien und Oberflächen. Metallener Staub und Farbe zerfließen zu organischen Kunstwerken, die vor Kraft und Lebensenergie strotzen. In seinem Atelier stehen unzählige Dosen und Tiegel mit Farben. „Vieles ausprobieren“ will der Künstler, dem seine Neugier deutlich anzumerken ist.

Viele von Hamanns Kunstwerken sind im öffentlichen Raum ausgestellt - im Esslinger Landratsamt ebenso wie vor der PSD-Bank in Bad Cannstatt. Der vielseitige Künstler liebt es, nicht für sich im stillen Kämmerlein zu arbeiten, sondern seine Arbeiten zur Diskussion zu stellen. Vor dem Gartenhallenbad in Bernhausen stehen die „Fleinswellen“, eine königsblaue Skulptur aus Corteenstahl. Die Farbe hat etwas Künstliches. Doch die Welle reißt die Betrachter in einen entspannten, ruhigen Fluss. Es ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht, auf den Wellen zu sitzen und sich zu räkeln. Das einladende Kunstwerk hat etwas von einem Designer-Liegestuhl.

Den Fleinsbach sichtbar machen

Augenzwinkernd bestätigt Hamann diesen Hintergedanken. Denn er wünscht sich, dass Kunst öffentliche Räume in den Städten einladender macht. Doch dem kritischen Künstler, der viel von der Welt gesehen hat und gesellschaftliche Entwicklungen mit wachen Augen betrachtet, geht es auch um etwas anderes. „Ich will den Fleinsbach wieder sichtbar machen, der heute unterirdisch verläuft.“ Ganz deutlich spüren die Betrachter, wie sehr Hamann mit seiner Heimat auf den Fildern verbunden ist. Städtebaulicher Fortschritt hat für ihn Schattenseiten. In der Geborgenheit seiner Heimatstadt die Weite aufzuspüren, ist sein künstlerisches Prinzip. Das macht die Arbeiten des Filderstädters so interessant und so anregend.