Leinf.-Echterdingen (mp) - Ob mit Auto, Bahn oder dem Bus - zur neuen Landesmesse auf den Fildern kommt man an diesem Wochenende mit allen Verkehrsmitteln. Vor allem Besucher, die mit dem Auto kommen, müssen mit langen Wartezeiten rechnen.

Auto: Immer der Beschilderung in Richtung Messe/Flughafen folgen. Es stehen rund 19 000 Stellplätze in den Parkhäusern von Messe und Flughafen zur Verfügung. Auf Ausweichparkplätzen gibt es weitere 7100 Parkmöglichkeiten, zum Beispiel auf der Südseite des Flughafens beim Luftfrachtzentrum Bernhausen, in Degerloch, in Leinfelden oder in