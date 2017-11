Die Vergangenheit spielerisch kennenlernen

BEUREN: Landrat Eininger lobt die Erinnerungskultur im Freilichtmuseum - Förderverein wächst weiter

Seit dem 5. November hat das Freilichtmuseum in Beuren die Pforten geschlossen. Über die Wintermonate finden Reparaturen und Instandhaltungen an den historischen Häusern statt. Die Mitarbeiter machen bis zur Wiedereröffnung am 25. März nicht etwa verlängerten Urlaub, sondern gehen in die Phase der Ideenfindung. Mit einer Dankesveranstaltung in der Beurener Kelter wurde nun die Leistung der vergangenen Saison anerkannt.