Esslingen/AichwaldGut, dass es jetzt in Aichwald voran geht.“ So frohlockten die Esslinger Landtagsabgeordneten Andrea Lindlohr (Grüne) und Wolfgang Drexler (SPD) am 21. November 2014 in einer Pressemitteilung. „Längst überfällig“ nannten sie unisono den Ausbau des Radwegs zwischen Aichschieß und dem Weißen Stein und verkündeten, das Land habe das Projekt in sein „Lückenschlussprogramm 2015 bis 2016“ aufgenommen. Doch passiert ist nichts. Knapp fünf Jahre später müssen Radler auf der etwa eineinhalb Kilometer langen Strecke nach wie vor die Straße benutzen. EZ-Leser Jürgen Fritz kann das nicht nachvollziehen und spricht von einem „skandalösen Umgang mit