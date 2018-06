HochdorfAn den Wänden des kleinen Geschäfts in der Kirchheimer Straße 5 tickt es um die Wette. Gemächlich schwingen große Pendel von einer Seite zur anderen. Modernere runde Wanduhren hängen neben großen Pendeluhren, die teils zwischen 50 und 100 Jahren auf dem Buckel haben. In den Vitrinen rund um die Verkaufstheke warten zahlreiche Armbanduhren auf einen neuen Besitzer. In einem kleinen Kämmerlein hinter dem Verkaufsraum hat Uhrmacherin Karin Häfner ihren Arbeitsplatz eingerichtet. Auf dem Tisch vor ihr liegen Zahnräder unterschiedlicher Größe, daneben eine Zugfeder, die das Räderwerk in der fertig zusammengebauten Uhr antreibt. „Das gehört alles zum