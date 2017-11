Anzeige

Den Elektromobilen wird künftig auch beim Einkauf in Plochingen der Saft nicht ausgehen. Spätestens in sieben Monaten werden hier sechs Ladesäulen stehen - von diesem Realisierungszeitraum ist die Unterstützung von bis zu 32 200 Euro abhängig, die der Bund stellt. Im Oktober ist der Förderbescheid ins Plochinger Rathaus geflattert, die letzte Hürde hin zu einer Ladeinfrastruktur in der Hundertwasserstadt. Insgesamt kostet das Projekt voraussichtlich 85 000 Euro, die die Kommune über Gewerbesteuermehreinnahmen finanzieren will. Weitere 4500 Euro werden in zwei Ladeanschlüsse für städtische Dienstfahrzeuge