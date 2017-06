Von Greta Gramberg

Alles hat mit dem Brief eines Jungen an Bernhard Richter begonnen: Als der heute 15-jährige Joshua Sperber sich vor eineinhalb Jahren einen Skaterplatz in Reichenbach wünschte, war der Bürgermeister sofort begeistert. Seit Anfang Mai steht er nun – und ist gut besucht.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth || 0); if(w