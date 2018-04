Die Rettung steht im Kühlschrank

Im Notfall finden Rettungsdienste die wichtigen Daten im Kühlschrank

Wo bekommen Rettungsdienste wichtige Informationen über einen bewusstlosen Patienten her? In Deizisau wird künftig in vielen Haushalten die SOS-Rettungsdose im Kühlschrank stehen.