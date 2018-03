(pst) - Ein 45-jähriger Autofahrer erstattete am Samstag nachträglich Anzeige beim Polizeirevier Filderstadt, weil er eine Woche zuvor Opfer eines Betrugs geworden war. Er war in Leinfelden-Echterdingen in Richtung Autobahn unterwegs und wollte in Unteraichen über den Zubringer auf die Autobahn einfahren. Dabei wurde er auf einen roten VW Kombi mit Duisburger Kennzeichen aufmerksam, der mit Warnblinklicht dort stand. Dessen Fahrer stand neben dem Wagen und gab Handzeichen. Der Geschädigte hielt an, und der Mann sagte, dass ihm der Sprit ausgegangen sei. Er bat ihn um Geld, um tanken zu können. Als Gegenwert bot er ihm einen Goldring an,