Von Greta Gramberg

Patschnass und voller Matschflecken auf der Kleidung waren die etwa 100 Jugendlichen, die sich vor dem Lokal Steiner am Fluss getummelt haben. In Gruppen sind sie je eine halbe Stunde 400 Meter-Runden über den Bruckenwasen gelaufen. Für jede gab es ein Gummiband zur Kontrolle und später eine Spenden von einem Sponsor. Die Hälfte geht an die Kinderhilfsorganisation Unicef, die damit Flüchtlingskinder in Not unterstützt. Den Rest kann die Schule für eigene Projekte einsetzen.

„Uns hat gefreut, dass die Schüler Lust hatten, mitzumachen“, sagt Rektorin Eva Marggraf. Auch sie hat neun Runden zurückgelegt und dafür je 15 Euro von der