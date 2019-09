FilderstadtSie malt und zeichnet seit frühester Jugend, und sie hat ein intensives Verhältnis zur Schönheit und Zerbrechlichkeit der Natur. Kein Wunder also, dass sich in ihren Arbeiten beides auf wunderbare Weise miteinander verbindet. Sabine Schäfer-Gold prägt mit ihren Arbeiten das künstlerische Leben auf den Fildern. Denn sie gestaltet nicht nur selbst und gibt ihr Wissen und ihre besondere Sicht auf die Dinge als Dozentin in verschiedenen Kursen weiter. Als Vorsitzende des Vereins Künstler der Filder organisiert und kuratiert sie seit zehn Jahren auch die Ausstellungen in der Städtischen Galerie Filderstadt in Bonlanden.

„Die Arbeit in der