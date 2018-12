Die Kraft der Windstärke 6

PLOCHINGEN: Gemeinderat stimmt der Ausweisung eines Vorranggebietes für Windräder am Weißen Stein geschlossen zu

Für die Energiewende hat das Neckartal außer Wasser- und Sonnenkraft wenig zu bieten: Winde, die nennenswert Antrieb zu bieten hätten, sind auf einer größeren Fläche nur in einem schmalen Streifen zwischen Esslingen und Baltmannsweiler zu erwarten. Einige Windräder wären in der Plochinger Ebene am Weißen Stein möglich. Der Gemeinderat hat der Ausweisung als Vorrangfläche geschlossen zugestimmt.