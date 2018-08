Landkreis Esslingen Überschwemmungen, Großbrände, Chemieunfälle: Dass so etwas in Esslingen passiert, mag man sich gar nicht vorstellen. Doch falls es doch dazu kommt, gibt es keinen Grund zur Beunruhigung. Für den Landkreis Esslingen haben die Untere Katastrophenschutzbehörde und die Kommunen Notfallpläne in der Hinterhand. Für Großereignisse in der Stadt Esslingen wurde in der Esslinger Hauptfeuerwache ein Führungs- und Lageraum eingerichtet, von dort aus der Verwaltungsstab die nächsten Schritte organisiert und zügig einleitet. Dort gibt es 13 Arbeitsplätze mit Computern, die Zugriff auf städtische Netze, Telefone, Beamer, Whiteboard und Fernsehen