Da ist Freiheit“ (2. Kor 3, 17) - so lautet die Losung, mit der die evangelische Landeskirche in Württemberg 500 Jahre Reformation feiert. Warum tut sie das? Ist Freiheit nicht ein fast beliebiges Wort? Alle führen die Freiheit im Munde: Jugendliche, Reiseanbieter, politische Parteien, die Bundeswehr, Sterbehilfeorganisationen, Geflüchtete, Künstlerinnen, Satiriker und viele mehr. Gibt es nicht zentralere Themen für den reformatorischen Glauben, zum Beispiel Gnade oder Rechtfertigung? Und brauchen wir freiheitliche Botschaften in unserem freien Land überhaupt noch? Haben wir in Deutschland nicht eher zu viele individuelle Freiheiten? Müssten die Kirchen