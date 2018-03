Der Dirtpark liegt an der Markungsgrenze Wernau-Plochingen, gleich beim Kreisel unter der B 10. Wer in letzter Zeit dort vorbeifuhr, konnte schon regen Betrieb auf dem Gelände erleben. Auch die Reifenspuren zeugten am Samstag davon, dass die drei gut 50 Meter langen Bahnen bereits eingefahren sind. „Man trifft viele nette Leute hier, das macht echt Spaß“, sagte Dennis Hochdorfer, einer der Jugendlichen, die auch beim Aufbringen des Endbelags auf der Bahn mit angepackt haben. Auch sportlich sei das Gelände interessant, fand der Wernauer. Plochinger und Deizisauer kamen ebenfalls zur offiziellen Einweihung des