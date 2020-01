WendlingenAb dem zweiten Quartal wird es ernst für die Verkehrsteilnehmer: Die Bauarbeiten für die ICE-Trasse am Kleeblatt der Autobahnanschlussstelle Wendlingen gehen in die nächste Phase. Der Verkehr zur Autobahn wird circa drei Jahre lang bei Unterensingen umgeleitet. Was auf der Baustelle passiert, ist beeindruckend.

Projektingenieur Sebastian Endraß und Jan Dambach, stellvertretender Leiter Kommunikation der DB Projekt Stuttgart–Ulm GmbH, gewährten einen Blick hinter die Kulissen und gingen mit Pressevertretern über die Baustellen am Röhmsee und am Wendlinger Kleeblatt. Im Vorbeifahren war nur die zeitweise halbseitige Sperrung der B 313