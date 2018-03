Wer mit schönen Frauen wirbt, regelmäßig digitale Kanäle bespielt und seine Veröffentlichungen in ein modernes Design kleidet, hat in der Regel bessere Chancen, sein Angebot an den Mann zu bringen. Das gilt auch für Ausbildungsstellen in einem so traditionellen Handwerk wie der Fleischerei. Zwölf Vertreterinnen und ein Vertreter der Zunft wollen mit ihrem Verein Wir sind anders dem schlechten Image ihres Metiers begegnen, indem sie sich der Methoden der modernen Werbeindustrie bedienen. Da fallen schon mal die Hüllen.

Agnes Häberle lächelt dem Betrachter des September-Kalenderblattes über ihre nackte