OstfildernIhr Lebensmotto hat die Ostfildernerin Sevdije Demaj aus dem Trauerspiel „Die natürliche Tochter“ von Johann Wolfgang von Goethe. „Der ist nicht fremd, wer teilzunehmen weiß“, lautet das Zitat. Die Kosovo-Albanerin floh 1992 nach Deutschland, ohne jegliche Sprachkenntnisse. Seit mehr als 20 Jahren schreibt sie Gedichte. Auf Deutsch. Ihr erster Band umfasst bewegende 44 Verse – Erfahrungen, Erlebtes. „Nachdenklich“ hat den Untertitel „poetische Selbstreflexionen“ und will vor allen Dingen eines: Frauen in ähnlichen Situationen helfen, sich zu öffnen. Und da ist sie wieder bei Goethe und der Betrachtung über Fremdheit. Wer Anteil hat an einer