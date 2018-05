OstfildernLeben ist Tanz, Tanz ist Leben.“ Davon ist Svetlana Khinganskaia überzeugt. Gemeinsam mit ihrem Mann Vladimir Khinganskiy eröffnete sie am Samstagnachmittag ihre Ballettschule in der Niemöllerstraße im Scharnhauser Park. Es gab eine überschaubare Anzahl an Reden und sehr viel wunderbaren und mitreißenden Tanz in den unterschiedlichsten Facetten.

2001 haben die beiden in Russland geborenen Tänzer in Esslingen ihre erste Tanzschule eröffnet. Sie sind ausgebildete Balletttänzer, haben Tanzpädagogik und Choreografie studiert sowie an unterschiedlichsten Orten in unterschiedlichsten Funktionen gearbeitet. Sie wirkte