Kreis EsslingenWas Menschen durch die Pleite des Reise-Konzerns Thomas Cook vor oder während ihrer Reise erlebten, klingt haarsträubend. Manche haben mehrere Tausend Euro verloren. Am Montag, 23. September, meldete das traditionsreichste Reiseunternehmen der Welt Konkurs an. An diesem Tag bestiegen Thomas Jung aus Deizisau und seine Freundin Stefanie um 10.10 Uhr den Flieger nach Thessaloniki. Fünf Stunden nach der Landung bekam er eine E-Mail von seinem Reiseveranstalter, der Thomas Cook-Tochter Air Marin, dass seine Reise storniert war. Da hatte er aber schon im Hotel eingecheckt.

„Das Personal war aber sehr gechillt“, berichtet Jung.