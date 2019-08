KöngenBeim Planwagen stimmt jedes Detail. Schaufel, Axt und Spitzhacke hängen an der Seite des Wagens, drunter baumelt ein Werkzeugkasten, und der Kutscher lässt die Peitsche fliegen, während sein Beifahrer das Gewehr schussbereit hält. Nur eben alles als Holzminiatur. Hergestellt hat die Rolf Fingerle und zwar komplett ohne Vorlage, sondern nur aus der Erinnerung. „Ich habe ein gutes Gedächtnis“, betont er. Beim Gehen fühlt der sich mit seinen bald 90 Jahren zwar am Rollator etwas sicherer, doch an der Stichsäge oder an der Drehmaschine können ihm die jungen Kerle nicht das Wasser reichen.

Das ganze Haus in Köngen gleicht einem kleinen Museum und