Die Ferienfreizeit ist sogar zum Ehestifter geworden

DENKENDORF: Deutsch-französisches Jugendcamp findet seit 20 Jahren statt - Viele Teilnehmer engagieren sich später als Betreuer

Es ist längst ein Selbstläufer geworden: Das Deutsch-französische Jugendcamp findet seit 20 Jahren im jährlichen Wechsel in Denkendorf und dessen französischer Partnerstadt Meximieux statt. In diesem Sommer ist Denkendorf an der Reihe. Für eine Woche sind 26 französische und deutsche Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren mit ihren Betreuern im CVJM-Haus zu Gast.