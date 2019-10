AichwaldEin Kugelahorn hinter der Kirche in Krummhardt erinnert an die Gründung der Evangelischen Kirchengemeinde Aichwald vor zehn Jahren. Damals pflanzten Pfarrer Jochen Keltsch und der damalige Bürgermeister Nicolas Fink den Ahorn gemeinsam. Und so, wie das Bäumchen zu einem stattlichen Baum herangewachsen ist, haben auch die evangelischen Christen aus den ehemals selbstständigen Kirchengemeinden Aichschieß-Krummhardt, Schanbach-Lobenrot und Aichelberg zueinandergefunden.

Den Tag, an dem die Fusion endgültig beschlossen wurde, hat Konrad Steinbach aus Aichelberg, der heutige Vorsitzende des Kirchengemeinderats, noch genau vor Augen. „Es war