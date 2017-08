Menschen, die sich nicht zutrauen, richtig zu reanimieren, sollen an verschiedenen Plätzen die Gelegenheit haben, an Puppen zu üben. Zur Reanimation braucht man nicht unbedingt einen Defibrillator. Es ist aber hilfreich, wenn er möglichst schnell zur Unterstützung geholt wird. dpa

Menschen, die sich nicht zutrauen, richtig zu reanimieren, sollen an verschiedenen Plätzen die Gelegenheit haben, an Puppen zu üben. Zur Reanimation braucht man nicht unbedingt einen Defibrillator. Es ist aber hilfreich, wenn er möglichst schnell zur Unterstützung geholt wird. dpa

Kreis Esslingen - Zu wenige Menschen trauen sich, einen anderen Menschen wiederzubeleben. Dabei sind bei einem Herzstillstand gerade die ersten Minuten, bis der Rettungsdienst eingetroffen ist, entscheidend. Thorsten Lukaschewski, Vorsitzender der Kreisärzteschaft und Chefarzt am Kirchheimer Krankenhaus, will deshalb eine Informations- und Trainingskampagne initiieren.

Anzeige

Von Roland Kurz

"Wir haben einen der besten Rettungsdienste der Welt“, sagte der stellvertretende Ärztliche Direktor der Kirchheimer Medius-Klinik kürzlich auf der Kommunalen Gesundheitskonferenz im Esslinger Landratsamt. In 18 Prozent der Notfälle ist er nach sechs Minuten vor Ort, in 61 Prozent der Fälle nach zehn Minuten. Aber bei einem Herzstillstand gehen die Überlebenschancen nach zehn Minuten in Richtung Null. „Deshalb geht es darum, die ersten Minuten zu überbrücken“, betont Lukaschewski.

Anzeige

In Deutschland werden jährlich etwa 75 000 Menschen reanimiert. Die Zahl für den Landkreis Esslingen kann der Chefarzt der Kirchheimer Anästhesie nur grob schätzen: 260 bis 470 Reanimationen. Er geht aber davon aus, dass nur zehn bis zwölf Prozent von ihnen ohne bleibende Schäden das Krankenhaus verlassen.



Bei einem Kreislaufstillstand ist meistens das Herz die Ursache: Kammerflimmern. „Da kann man helfen“, sagt Lukaschewski, aber erfolgversprechend ist die Reanimation vor allem in den ersten drei bis vier Minuten. Wenn man bedenkt, dass häufig zwei bis drei Minuten vergehen, bevor der Rettungsdienst überhaupt alarmiert worden ist, weiß man, welche Bedeutung den Umherstehenden zukommt. „Es geht um Angehörige, Freunde und Kollegen, die wir retten können“, sagt der Chefarzt. Denn 65 Prozent der Herzstillstände geschehen in häuslicher Umgebung, zehn Prozent im Betrieb. Zudem verhalten sich Menschen je nach Umgebung unterschiedlich. Zuhause greifen nur knapp zwölf Prozent bei einem Herzstillstand ein, im Betrieb immerhin fast 34 Prozent.

Bei dieser sogenannten „Bystand-Reanimation“ sieht es in Deutschland vergleichsweise schlecht aus. Nur in 22 Prozent aller beobachteten Herzstillstände greifen hier die Umstehenden ein. In Holland sind es 70 Prozent. Durch Aufklärung könne man das Verhalten deutlich ändern, ist Lukaschewski überzeugt. Er verweist auf das Beispiel Schweden: Dort ist die Hilfe-Quote innerhalb von 20 Jahren von 30 auf 70 Prozent verbessert worden.

Damit die Unsicherheit der Beobachtenden geringer wird, will Lukaschewski gemeinsam mit dem Gesundheitsamt eine Kampagne starten. Dies passiert in der Woche vom 18. bis zum 22. September auch bundesweit durch die Berufsverbände der Anästhesisten und Intensivmediziner. Im öffentlichen Bereich, wo es viel Publikumsverkehr gibt, sollen die Aufklärer mit Puppen auftauchen, an denen die Menschen die Reanimation üben können. Lukaschwski will ermutigen: „Sie können nichts falsch machen! Nur nicht helfen ist falsch.“ Walter Kontner, Leiter des Gesundheitsamtes, kündigte an, man werde Kooperationspartner für diese Kampagne suchen. Dabei geht es um Ämter, Schulen, Firmen und Banken, die große Räume bereitstellen. Lukaschewski stellt sich vor, dass dort fünf Übungspuppen bereit liegen. Wenn mehrere üben, sei die Hemmschwelle geringer. Der Arzt setzt darauf, dass Mitarbeiter der Rettungsdienste an der Kampagne teilnehmen, ebenso Ärzte der Kliniken.

So funktioniert die Wiederbelebung

Prüfen

Prüfen Sie, ob die Person reagiert: Schütteln Sie sie leicht an den Schultern. Fragen Sie laut: „Ist alles in Ordnung? Keine Reaktion: Machen Sie den Atemweg frei. Kontrollieren Sie die Atmung.

Rufen

Keine normale Atmung: Veranlassen Sie den Notruf 112. Lassen Sie einen Defibrillator holen.

Drücken

Beginnen Sie sofort mit Herzdruckmassage: Legen Sie Ihre Handballen mitten auf die Brust.

Drücken Sie das Brustbein mindestens 5 Zentimeter nach unten. Wiederholen Sie das mit einer Frequenz von 100 pro Minute (auf Atemspende wird bewusst verzichtet. Es ist noch genug Sauerstoff im Kreislauf). Wenn der Defibrillator verfügbar ist: einschalten und Elektroden kleben. Folgen Sie den Anweisungen des Geräts. Fahren Sie mit der Druckmassage fort, bis der Patient sich bewegt und normal atmet, oder der Rettungsdienst übernimmt.

Quellen: Deutscher Rat zur Wiederbelebung, www.einlebenretten.de