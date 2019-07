FilderstadtWie kann man 12 bis 18-Jährige sinnvoll beschäftigen und in der Kommune halten? Dies fragen sich die Jugendgemeinderäte schon lang. Da kam für Pelin Toy, Tom Harbort und Aron Steinwender der Wunsch nach einer legalen Graffitiwand gerade recht. Die drei nehmen regelmäßig an den Gemeinderatssitzungen teil und bringen dort Wünsche der Jugend vor. Auch die Idee der legalen Sprayer-Fläche. „Zuerst dachten wir an eine mobile Wand oder an Leinwände, die man besprühen kann“, erinnert sich Toy.

Die jungen Politiker waren erleichtert, als Oberbürgermeister Christoph Traub dies unterstützte. „Wir haben ein Konzept aufgebaut und