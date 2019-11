WendlingenStrohhalme stecken in der Decke der Drittelscheuer des Wendlinger Stadtmuseums. Der Stall des Gebäudes aus dem 15. Jahrhundert, der zum Wendlinger Stadtmuseum gehört, ist mit Lehm verputzt. „Mir ist es wichtig, die historische Bausubstanz so weit wie möglich zu erhalten“, sagt der Architekt Frank Brauneisen, der die Erneuerung des Gebäudes plant. Bewusst kombiniert er das aber mit Elementen aus neuerer Zeit. So legt er die historischen Schichten offen. In dem Gebäude soll das Stadtmuseum nicht nur ein Foyer mit einem großzügigen Empfangsbereich bekommen. Der Landeshistoriker Raimund Waibel konzipiert dort eine Ausstellung mit Exponaten aus der